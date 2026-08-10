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Капитан «Ливерпуля» ван Дейк высказался о работе под руководством Ираолы

Капитан «Ливерпуля» ван Дейк высказался о работе под руководством Ираолы
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Защитник и капитан «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк после товарищеского матча с «Монако» (2:3) поделился впечатлениями от работы под руководством нового главного тренера команды Андони Ираолы.

«Рабочий процесс идёт замечательно. У нас с ним состоялся очень хороший разговор в его первую неделю в клубе. Главное, чтобы он понимал — и я ему об этом уже сказал, что я готов трудиться, несмотря ни на что. Надеюсь, в новом сезоне мы добьёмся успеха, мы стремимся к этому.

Ничего плохого не могу сказать об Арне Слоте и его штабе — это было очень хорошее время, просто прошлый сезон получился не самым удачным. Теперь же у нас новый тренер, новые методики подготовки, поэтому нам нужно ко всему этому адаптироваться. Мне нравилось работать под руководством Арне, и я уверен, что мне понравится работать и с новым тренером», — приводит слова ван Дейка пресс-служба мерсисайдцев.

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