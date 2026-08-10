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«Зенит» проиграл в РПЛ команде из Москвы впервые с марта 2025 года

«Зенит» проиграл в РПЛ команде из Москвы впервые с марта 2025 года
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Санкт-петербургский «Зенит» впервые с марта 2025 года уступил команде из Москвы в рамках Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги. Так, в матче 3-го тура чемпионата России сине-бело-голубые проиграли дебютанту высшего российского дивизиона в лице «Родины» (1:2).

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 3-й тур
09 августа 2026, воскресенье. 17:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
1 : 2
Родина
Москва
1:0 Глушенков – 23'     1:1 Гарибян – 59'     1:2 Гарибян – 65'    

До этого последнее поражение «Зенита» от столичного клуба датировалось 16 марта 2025-го – тогда сине-бело-голубых обыграл «Спартак» (1:2). Между этими играми – пять побед над москвичами и пять ничьих.

По состоянию на сегодняшний день «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ. На первой строчке располагается «Краснодар», который набрал девять очков из девяти возможных.

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