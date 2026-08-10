«Зенит» проиграл в РПЛ команде из Москвы впервые с марта 2025 года

Санкт-петербургский «Зенит» впервые с марта 2025 года уступил команде из Москвы в рамках Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги. Так, в матче 3-го тура чемпионата России сине-бело-голубые проиграли дебютанту высшего российского дивизиона в лице «Родины» (1:2).

До этого последнее поражение «Зенита» от столичного клуба датировалось 16 марта 2025-го – тогда сине-бело-голубых обыграл «Спартак» (1:2). Между этими играми – пять побед над москвичами и пять ничьих.

По состоянию на сегодняшний день «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ. На первой строчке располагается «Краснодар», который набрал девять очков из девяти возможных.