Юрий Сёмин: «Спартак» и «Краснодар» показали, что готовы бороться за чемпионство

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин высказался по итогам матча 3-го тура Альфа-Банк РПЛ между «Спартаком» и «Краснодаром». Встреча завершилась победой «быков» — 2:1.

«Мне матч очень понравился и атмосферой, и огромным количеством болельщиков, и прекрасным представлением перед футболом. Да и сам футбол был высокого уровня. Обе команды показали, что на сегодняшний момент они готовы бороться за чемпионство. Кто из них будет выше?

На сегодняшний момент «Краснодар» победил закономерно, потому что они играли более надёжно. «Краснодар» был хорош в оборонительных действиях — не четыре защитника, а именно всей командой. То они периодически прессинговали «Спартак» на чужой половине, то они плотно и правильно отходили назад, где у спартаковцев практически не было простора. «Краснодар» в хорошем физическом состоянии. Хочу сказать, что Мусаев просто молодец! Его команда, которая видит все свои маленькие нюансы», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.