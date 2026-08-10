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«Астон Вилла» хочет подписать нападающего «Реала» Эндрика — AS

«Астон Вилла» хочет подписать нападающего «Реала» Эндрика — AS
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«Астон Вилла» рассматривает вариант с переходом в команду нападающего «Реала» и сборной Бразилии Эндрика. Об этом сообщает AS.

Футболист хочет покинуть «лос бланкос» ради получения игровой практики. Вероятно, речь идёт об аренде. При этом игрок желает выступать в международных турнирах, желательно — в Лиге чемпионов, являясь важным игроком основного состава. «Рома» также следит за ситуацией.

Вторую половину сезона-2025/2026 Эндрик провёл в аренде во французском «Лионе», где записал на свой счёт восемь голов и восемь результативных передач в 21 матче во всех турнирах. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 40 млн.

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