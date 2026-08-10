Кузьмичёв — о трансферах этим летом: российских игроков клубы стараются сохранить

Футбольный агент Владимир Кузьмичёв выдвинул теорию, почему в это трансферное окно происходит не слишком много переходов в клубах Альфа-Банк РПЛ. Кузьмичёв полагает, что не в последнюю очередь это связано с лимитом на легионеров, который был ужесточён с этого сезона.

— Лето обычно жаркое бывает. Оно жаркое по погоде, но не по трансферам. С чем ты это связываешь?

— С учётом того, что наша компания занимается только российскими ребятами, а рынок по российским футболистам с учётом лимита всё-таки стал более сложный… Все считают деньги, все смотрят качество ребят. И, соответственно, хоть это может быть не так сильно заметно, но суммы, которые фигурируют в том или ином предложении, они уже выше. Более того, не очень большое количество ребят, которые уже состоялись и которые востребованы в клубах. И, соответственно, те, которые есть, их клубы стараются сохранить у себя. Чем отдавать конкурентам, — сказал Кузьмичёв в выпуске на YouTube-канале «Коммент.Шоу».