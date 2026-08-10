УЕФА, АФК и КОНКАКАФ опубликовали открытое письмо с призывом к проверке деятельности ФИФА

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) совместно с Азиатской конфедерацией футбола (АФК) и конфедерацией футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна (КОНКАКАФ) опубликовали открытое письмо с призывом проверить деятельность ФИФА на фоне предложение главы организации Джанни Инфантино продать часть прав на чемпионат мира.

«Уважаемая футбольная семья!

Футбол — это величайшая общая страсть в мире. Он не принадлежит ни одному человеку и ни одной организации. Он принадлежит игрокам, болельщикам, клубам, членским ассоциациям и каждому учреждению, которому доверено обеспечение его будущего. Именно в этом духе, как конфедерации, представляющие своих членов, мы сегодня выступаем коллективно.

Рост за последнее десятилетие был реальным. Но этот прогресс никогда не был делом рук одного человека. Это результат работы ФИФА, конфедераций, ассоциаций-членов и тысяч людей, посвятивших свою жизнь игре. Расширение турниров, присуждение права проведения чемпионатов мира по футболу 2030 и 2034 годов, распределение ресурсов между ассоциациями — всё это были общие достижения, согласованные и реализованные сообща.

Речь идёт не о деньгах. Конфедерации уже призвали к ответственному распределению огромных резервов ФИФА для дальнейшего укрепления инвестиций в развитие ассоциаций-членов. Речь идёт не о том, что какая-либо ассоциация-член потеряет заслуженную поддержку, несмотря на попытки запугать наших членов, чтобы убедить их в обратном. Речь также не идёт о пересмотре расширения соревнований, распределения средств на Кубок мира или любых других решений, принятых коллективно. Эти решения были приняты совместно, и они должны остаться в силе. Речь идёт о чём-то более фундаментальном: о честности игры и честности тех, кто избран ею руководить.

Лидерство в футболе — это не собственность. Речь не идёт о обладании властью или требовании её обладать. Это долг служения футбольной семье, которая его доверила. Когда доверие подорвано обманом, когда человек ставит себя выше коллектива, доверившего ему власть, значит, он пренебрегает своим долгом.

В недавнем письме ФИФА своим вице-президентам и 211 ассоциациям-членам призналась, что в процессе были допущены ошибки. В нём это рассматривается как сбой в коммуникации, тогда как в футболе наблюдалась ошибка в оценке ситуации. Предложение, выдвинутое в сжатые сроки, без содержательных консультаций и сдвинутое к крайнему сроку до того, как ассоциации-члены смогли должным образом ознакомиться с его условиями, — это не результат недосмотра, но целенаправленного подхода, призванного ограничить контроль.

В письме не признавалось, что само предложение было по своей сути неправильным. По-прежнему отсутствует понимание того, что попытка продать долю в чемпионате мира по футболу была глубокой ошибкой в ​​оценке ситуации — не просто процедурным просчётом, а фундаментальным нарушением доверия к тем самым институтам, которым ФИФА призвана служить.

ФИФА также обязалась предоставить Совету организации полный отчёт об этих событиях, в очередной раз не признав, что надлежащее управление в условиях столь глубокого отсутствия здравого смысла требует проведения такого расследования полностью независимой третьей стороной, а не самой ФИФА, её сотрудниками или какими-либо заинтересованными сторонами в футболе. Администрация ФИФА не должна принимать участия в проведении расследования.

В соответствии с предыдущей перепиской, все соответствующие документы и записи должны храниться согласно сообщению УЕФА о хранении документов. В собственном письме ФИФА также подтверждается, что на встрече руководства в Марокко присутствовал только один избранный представитель. К участию не были приглашены члены Совета ФИФА или ассоциации-члены. Присутствовал только управляющий комитет, состоящий из высокопоставленных сотрудников ФИФА.

Недавняя встреча, на которой вместо того, чтобы руководство ФИФА отправилось в Цюрих для решения насущных проблем ФИФА — проблем её сотрудников — были вызваны за границу лишь избранные члены Управляющего комитета ФИФА, а не весь комитет, что лишь усиливает эти опасения и представляет собой продолжение той самой модели поведения, которая привела нас к этой ситуации. Это поведение не хранителя игры, а того, кто считает, что игра подотчётна ему.

Там, где должна быть ответственность, царит молчание, там, где должна быть открытость, — дистанция. Это не те качества, которых заслуживает футбол в своём руководстве. Именно поэтому мы заняли эту позицию: не легкомысленно и не в одиночку, а вместе, из чувства долга перед игрой, которой мы служим. Сила футбола всегда заключалась в его единстве. Мы призываем к тому, чтобы это единство уважали и сейчас, чтобы руководство служило футболу, а не стремилось им командовать», — сказано на официальном сайте УЕФА.

Письмо подписали глава УЕФА Александер Чеферин, президент КОНКАКАФ Виктор Монтальяни, первое лицо АФК Салман бин Ибрагим аль-Халифа, а также генеральные секретари Теодор Теодоридис (УЕФА), Филипп Моджо (КОНКАКАФ) и Датук Сери Виндзор Джон (АФК).