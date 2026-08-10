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«Лёгкий трансфер». Агент Кузьмичёв — о переходе Мирлинда Даку в «Спартак»

«Лёгкий трансфер». Агент Кузьмичёв — о переходе Мирлинда Даку в «Спартак»
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Футбольный агент Владимир Кузьмичёв высказался по факту перехода албанского нападающего Мирлинда Даку из «Рубина» в московский «Спартак». О переходе форварда объявили 6 августа.

— Супердорогой директор, который из «Арсенала»… Ну, популярное мнение. Ищет нападающего, ищет, смотрит, шерстит рынки. Но в итоге всё свелось к Даку, которого любой болельщик в России знает. Потому что он просто из каждого утюга.
— Ну да. То есть мы говорим о том, что эту работу мог проделать абсолютно любой сотрудник скаутского отдела «Спартака». Для этого не нужно приглашать специалиста из-за рубежа.

— Это популярное мнение сейчас.
— Ну, это правильно. Потому что это лёгкий трансфер. Тем более с учётом бай-аута. Он на поверхности. Пожалуйста. Определил круг сделки, принял решение — и вперёд, — сказал Кузьмичёв в выпуске на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

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