«Большая неожиданность!» Сёмин — о победе «Родины» над «Зенитом»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин отреагировал на победу «Родины» в матче 3-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги сезона-2026/2027 с «Зенитом» (2:1).

«Победа «Родины» над «Зенитом» — большая неожиданность! Тем и интересен чемпионат. Неожиданно приятно для «Родины» и очень неприятно для «Зенита». Сколько лет назад последний раз «Зенит» проигрывал дома? Года два назад? Это хорошо, что команды внизу не сдаются. Хорошо, что те, кто казался изначально аутсайдером, преподносит сюрпризы. В начале чемпионата такое часто бывает», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.