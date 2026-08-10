Оздоев высказал версию, когда сборную России вернут на международную арену

Полузащитник «Краснодара» Магомед Оздоев полагает, что в ближайшие три-четыре года российские команды, включая сборные, не вернутся на международную арену. Отстранение россиян длится с конца февраля 2022-го.
— Вас уже давно не вызывали в сборную России. Хотите вернуться?
— Думаю, что сборная России — это закрытая история для меня. Зачем мне туда ехать? Есть куча молодых футболистов, которые должны там играть, пока мы отстранены.
— Но некоторые считают, что в сборной должны играть сильнейшие.
— Моё мнение: это должно быть, но не на данном этапе.
— То есть вы согласны с позицией Карпина, что нужно вызывать молодых, смотреть в сборной новых игроков?
— Это позиция Валерия Георгиевича. А что ему делать? Думаю, что это правильное решение. По тому, что я вижу — нас в ближайшие три-четыре года никуда не допустят. Поэтому лучше пусть играют молодые, — приводит слова Оздоева «Матч ТВ».