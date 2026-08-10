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«Манчестер Юнайтед» может подписать защитника сборной Германии Раума — The Athletic

«Манчестер Юнайтед» может подписать защитника сборной Германии Раума — The Athletic
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«Манчестер Юнайтед» проявляет интерес к левому защитнику сборной Германии и «РБ Лейпциг» Давиду Рауму. Об этом сообщает The Athletic.

Ранее манкунианцы пытались подписать Льюиса Холла из «Ньюкасл Юнайтед», Раум рассматривается в качестве альтернативного варианта.

В прошедшем сезоне Раум принял участие в 34 матчах во всех клубных турнирах, в которых он отметился тремя голами и девятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 25 млн.

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