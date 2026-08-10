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«Рубин» выразил соболезнования родным и близким погибших в Нижнекамске

«Рубин» выразил соболезнования родным и близким погибших в Нижнекамске
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Пресс-служба казанского «Рубина» выразила соболезнования родным и близким погибших в Нижнекамске. Сегодня, 10 августа, Татарстан подвергся массированной атаке беспилотных летательных аппаратов, в результате которой погибли 13 человек, включая одного ребёнка. Ещё 48 человек пострадали, в том числе двое детей. Основной удар пришёлся на Нижнекамск, где дроны атаковали производственные и гражданские объекты. Власти республики объявили траур по жертвам атаки.

«Футбольный клуб «Рубин» выражает глубокие соболезнования родным и близким погибших в Нижнекамске. Наш клуб готов оказать любую поддержку и помощь тем, кого затронули эти трагические события», — сказано в сообщении пресс-службы «Рубина».

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