Рожер Ибаньес согласовал новый контракт с «Аль-Ахли» — Романо

Защитник сборной Бразилии Рожер Ибаньес близок к продлению контракта с саудовским «Аль-Ахли». Об этом сообщает журналист и инсайдер Фабрицио Романо в соцсети X.

По данным источника, стороны уже согласовали новый трудовой договор, срок действия которого будет рассчитан до лета 2030 года.

Рожер Ибаньес является воспитанником бразильского футбола. На взрослом уровне он ранее выступал за «Флуминенсе», «Аталанту», «Рому» и другие команды. В «Аль-Ахли» футболист перешёл в 2023 году. С тех пор игрок провёл за команду 124 матча во всех турнирах, в которых забил 14 голов и отдал девять голевых передач. Трансферная стоимость бразильца оценивается в € 18 млн.