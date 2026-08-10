Защитник «Бёрнли» Кайл Уокер: я ни для кого не стану мемом

Крайний защитник «Бёрнли» Кайл Уокер высказался о выступлении в Чемпионшипе. На раннем этапе карьеры футболист уже играл во втором английском дивизионе за «Шеффилд Юнайтед» и «Куинз Парк Рейнджерс».

«Выступление в Чемпионшипе сыграло огромную роль в моей карьере. Игра в Чемпионшипе не только сдерживает тебя, но и учит. Она также может быть очень отрезвляющей. Благодаря тому, что меня окружали такие опытные игроки, как Фитц Холл, Шон Дерри, Клинт Хилл и Пэдди Кенни, в раздевалке царила отличная атмосфера. Там я снова полюбил футбол, и это было именно то, что мне нужно, чтобы сделать шаг навстречу Премьер-лиге.

Вылет из АПЛ с «Бёрнли» оставил неприятный осадок. Я хочу помочь исправить ситуацию, не только для себя, но и для болельщиков, которым пришлось с этим столкнуться, и для игроков, которые остались в команде. Я чувствую, что мы обязаны всё исправить, и с тем уровнем футболистов, который у нас есть в раздевалке, мы должны вернуться в Премьер-лигу.

Думаю, некоторые люди попытаются создать, как это сейчас называется… мемы. Они попытаются сделать мемы из меня, но уверяю вас, я ни для кого не стану мемом», — приводит слова Уокера Daily Mail.