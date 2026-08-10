Станислав Агкацев: когда Кордоба вернётся, «Краснодар» станет намного сильнее

Вратарь «Краснодара» Станислав Агкацев заявил, что «быки» станут сильнее после возвращения травмированного нападающего Джона Кордобы. Колумбиец получил повреждение во время чемпионата мира — 2026.

— Кордобы нет, но результаты «Краснодара» не ухудшились, голов много. Команда научилась играть без Джона?

— Джон второй год подряд лучший игрок и лучший бомбардир чемпионата. Он всё равно нам очень нужен. Когда Кордоба вернётся, команда станет намного сильнее, — сказал Агкацев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

«Краснодар» лидирует в чемпионате России текущего сезона, набрав девять очков в трёх матчах.