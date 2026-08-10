Алдервейрелд объяснил, зачем «Челси» подписал 35-летнего Уэлбека и 36-летнего Хендерсона

Бывший защитник сборной Бельгии и «Тоттенхэм Хотспур» Тоби Алдервейрелд поделился мнением о переходе в «Челси» 35-летнего нападающего Дэнни Уэлбека и 36-летнего полузащитника Джордана Хендерсона.

«Необходимо иметь стержень не только в команде, но и в раздевалке, игроков, которые, возможно, не играют в каждом матче, но предъявляют требования к другим футболистам, заставляя их ежедневно ходить в спортзал, становиться сильнее, постоянно двигаться вперёд и представлять себе, что потребуется в трудные времена.

Такие игроки, как Уэлбек и Хендерсон, знают, что им нужно делать, как сохранять спокойствие, они могут подсказать молодым футболистам, когда пора вступать в борьбу, и именно поэтому эти проверенные игроки так важны наряду с молодёжью, даже если они потенциально являются большими будущими звёздами.

Необходим хороший баланс, и я думаю, что «Челси» вложил немало денег для укрепления коллектива и завоевания титулов. Им нужно создать хорошую команду, способную бороться каждую неделю, которая сможет ездить на международные матчи и возвращаться, чтобы бороться в сложных встречах в рамках Премьер-лиги. Им нужна хорошая команда, а не просто качественные игроки. Хендерсон и Уэлбек могут помочь Хаби Алонсо показать пример того, что это значит», — приводит слова Алдервейрелда Tribal Football.