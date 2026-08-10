Агент Кузьмичёв ответил, стали ли выше цены на российских игроков из-за нового лимита

Футбольный агент Владимир Кузьмичёв ответил на вопрос, стали ли выше цены на российских игроков благодаря введению нового лимита на легионеров в Альфа-Банк РПЛ. С 1 июля 2026 года в Российской Премьер-Лиге действует новый лимит на легионеров: не более 12 иностранцев в заявке клуба на сезон и не более семи одновременно на поле.

— Лимит, который ввели, поднял цены на игроков российских?

— Наверное, не то чтобы поднял прям так, что это стало критично, просто более внимательно клубы, которые имеют ребят, на которых есть спрос, более внимательно стали к этому относиться. И уже не так просто приобрести [российского футболиста], — сказал Кузьмичёв в выпуске на YouTube-канале «Коммент.Шоу».