15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Оби Микел: не понимаю, как, чёрт возьми, «МЮ» заполучил Тилеманса за £ 35 млн?

Оби Микел: не понимаю, как, чёрт возьми, «МЮ» заполучил Тилеманса за £ 35 млн?
Комментарии

Бывший футболист «Челси» Джон Оби Микел отреагировал на переход полузащитника Юри Тилеманса в «Манчестер Юнайтед».

«Честно говоря, не понимаю, как, чёрт возьми, «Манчестер Юнайтед» заполучил его за £ 35 млн? Это чертовски выгодная сделка. Я наблюдал за ним до и во время чемпионата мира, и видно, что это очень качественный игрок.

Очевидно, мы все знаем, как играет Тилеманс, он может выходить на позиции опорного полузащитника, «восьмёрки» или «десятки», и, когда у вас есть игрок, который способен играть на любой позиции, это даёт вам разнообразие в выборе тактики игры. Тилеманс — именно такой футболист. Он забивает голы, опасен при стандартных положениях, блестяще владеет мячом и редко теряет его.

Единственное, в чём он слабоват, это то, что он не самый быстрый, но он очень хорошо читает игру. Тилеманс очень грамотно действует как с мячом, так и без него. Когда я смотрю на всех полузащитников, которые перешли в разные клубы [этим летом], то понимаю, что лучший из них — Тилеманс», — сказал Оби Микел в свежем выпуске The Obi One Podcast.

Материалы по теме
Фото: Юри Тилеманс в форме «Манчестер Юнайтед» после перехода
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android