Оби Микел: не понимаю, как, чёрт возьми, «МЮ» заполучил Тилеманса за £ 35 млн?

Бывший футболист «Челси» Джон Оби Микел отреагировал на переход полузащитника Юри Тилеманса в «Манчестер Юнайтед».

«Честно говоря, не понимаю, как, чёрт возьми, «Манчестер Юнайтед» заполучил его за £ 35 млн? Это чертовски выгодная сделка. Я наблюдал за ним до и во время чемпионата мира, и видно, что это очень качественный игрок.

Очевидно, мы все знаем, как играет Тилеманс, он может выходить на позиции опорного полузащитника, «восьмёрки» или «десятки», и, когда у вас есть игрок, который способен играть на любой позиции, это даёт вам разнообразие в выборе тактики игры. Тилеманс — именно такой футболист. Он забивает голы, опасен при стандартных положениях, блестяще владеет мячом и редко теряет его.

Единственное, в чём он слабоват, это то, что он не самый быстрый, но он очень хорошо читает игру. Тилеманс очень грамотно действует как с мячом, так и без него. Когда я смотрю на всех полузащитников, которые перешли в разные клубы [этим летом], то понимаю, что лучший из них — Тилеманс», — сказал Оби Микел в свежем выпуске The Obi One Podcast.