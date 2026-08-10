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«Алексею это интересно». Агент Кузьмичёв — о Батракове и «Галатасарае»

«Алексею это интересно». Агент Кузьмичёв — о Батракове и «Галатасарае»
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Владимир Кузьмичёв, доверенное лицо агента Вадима Шпинёва, представляющего интересы полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова, высказался об интересе турецкого «Галатасарая» к хавбеку железнодорожников и сборной России по футболу.

— Твоё мнение… Ну, сторона игрока — ты и игрок… «Галатасарай» — это для вас что?
— В первую очередь это, наверное, если не самый, то один из двух самых популярных клубов в Турции. Это постоянная борьба за первое место. Это большие цели в Лиге чемпионов, не просто участие, а именно цели. Это прекрасный город, потрясающие болельщики. Алексею это… Скажем так, если это дойдёт до предложения, он точно хочет его рассмотреть. Ему это нравится и интересно, — сказал Кузьмичёв в выпуске на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

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