Агкацев — о пропущенном голе со «Спартаком»: рано или поздно говяшка должна была залететь

Вратарь «Краснодара» Станислав Агкацев высказался о пропущенном голе в матче 3-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги сезона-2026/2027 со «Спартаком» (1:2).

— Что случилось в эпизоде с пропущенном голом? Может, мяч вильнул?

— Да не то чтобы вильнул… Третья минута… Немного не рассчитал отскок. Перед выходом на поле… Не подумайте, это не отмазка. Оправданий быть не может. Это ляп — вратарский гол (смеётся). Такое бывает. В принципе, я к этому готов. Рано или поздно какая-нибудь говяшка должна была залететь (смеётся). От скользкого газона чуть не рассчитал отскок. Думал, что мяч отскочит в живот. Он полетел чуть выше. Не успел перестроиться. Самое главное в этой ситуации было быстро обнулиться и продолжить играть. В целом, я считаю, это удалось.

— Что скажешь по самому матчу?

— Хорошая игра, много моментов. Забили великолепные два гола. И довели игру до победы. Конечно, у «Спартака» были моменты, но, слава богу, отбились, — сказал Агкацев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.