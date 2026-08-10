15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Агкацев — о пропущенном голе со «Спартаком»: рано или поздно говяшка должна была залететь

Агкацев — о пропущенном голе со «Спартаком»: рано или поздно говяшка должна была залететь
Комментарии

Вратарь «Краснодара» Станислав Агкацев высказался о пропущенном голе в матче 3-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги сезона-2026/2027 со «Спартаком» (1:2).

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 3-й тур
09 августа 2026, воскресенье. 20:00 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 2
Краснодар
Краснодар
1:0 Угальде – 3'     1:1 Оласа – 6'     1:2 Батчи – 11'    

— Что случилось в эпизоде с пропущенном голом? Может, мяч вильнул?
— Да не то чтобы вильнул… Третья минута… Немного не рассчитал отскок. Перед выходом на поле… Не подумайте, это не отмазка. Оправданий быть не может. Это ляп — вратарский гол (смеётся). Такое бывает. В принципе, я к этому готов. Рано или поздно какая-нибудь говяшка должна была залететь (смеётся). От скользкого газона чуть не рассчитал отскок. Думал, что мяч отскочит в живот. Он полетел чуть выше. Не успел перестроиться. Самое главное в этой ситуации было быстро обнулиться и продолжить играть. В целом, я считаю, это удалось.

— Что скажешь по самому матчу?
— Хорошая игра, много моментов. Забили великолепные два гола. И довели игру до победы. Конечно, у «Спартака» были моменты, но, слава богу, отбились, — сказал Агкацев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Материалы по теме
Три гола за 10 минут! «Спартак» и «Краснодар» выдали ураган, но быстро остановились
Три гола за 10 минут! «Спартак» и «Краснодар» выдали ураган, но быстро остановились
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android