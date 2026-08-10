Кузьмичёв отреагировал на высказывание Баринова с призывом к Батракову уйти из «Локо»

Футбольный агент Владимир Кузьмичёв прокомментировал высказывание полузащитника ЦСКА Дмитрия Баринова о том, что хавбеку «Локомотива» Алексею Батракову нужно соглашаться на предложение «Галатасарая».

— Как ты отреагировал на слова Дмитрия Баринова? Ему задали вопрос: «Батракову надо переходить в «Галатасарай»?», он сказал: «В связи со всей ситуацией, которая сейчас происходит в «Локомотиве», да».

— Опять же, тут надо понимать, когда это было сказано. Это было сказано после матча на Кубок между ЦСКА и «Локомотивом».

— На эмоциях?

— Ну, если ты смотрел, то слышал, какую устроили болельщики «поддержку»… Какая бы нервная система ни была, это всё равно не очень приятно слышать. И, естественно, где-то эмоционально он высказался, — сказал Кузьмичёв в выпуске на YouTube-канале «Коммент.Шоу».