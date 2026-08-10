Экс-капитан «Барселоны» Серхи Роберто перешёл в «Лос-Анджелес Гэлакси»

«Лос-Анджелес Гэлакси» на официальном сайте объявил о переходе в команду бывшего полузащитника и капитана «Барселоны» Серхи Роберто в качестве свободного агента.

Срок действия трудового соглашения футболиста с командой из Калифорнии рассчитан до лета 2028 года и предполагает опцию продления до лета 2029-го.

Серхи Роберто является воспитанником «Барселоны», в системе этого клуба он находился с 2006 по 2024 год. В общей сложности на взрослом уровне футболист провёл за каталонцев 373 матча во всех турнирах, в которых забил 19 голов и отдал 43 голевые передачи. Помимо этого, защитник выступал за «Комо».