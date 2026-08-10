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Кирьяков: «Спартак» разочаровал, а «Краснодар» сыграл солидно и гнул свою линию

Кирьяков: «Спартак» разочаровал, а «Краснодар» сыграл солидно и гнул свою линию
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Российский тренер Сергей Кирьяков высказался по итогам матча 3-го тура Альфа-Банк РПЛ между «Спартаком» и «Краснодаром». В прошедшей накануне в Москве встрече победу одержали «быки» — 2:1.

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 3-й тур
09 августа 2026, воскресенье. 20:00 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 2
Краснодар
Краснодар
1:0 Угальде – 3'     1:1 Оласа – 6'     1:2 Батчи – 11'    

«Игра понравилась своим движением и накалом. Видно было, что обе команды вышли побеждать. Настрой был запредельный, так и должно быть — было приятно это видеть. Было интересно, как протекал характер матча. С одной стороны, «Краснодар» сыграл неожиданно и достаточно солидно, несмотря на то что проигрывал. Дальше гнул свою линию и показывал свою игру, за счёт этого и переломил ход матча.

С другой стороны, «Спартак» разочаровал после забитого мяча. Да, попытки сравнять счёт были. Спартаковцы пытались что-то создать у ворот «Краснодара». Но соперник в этом плане сыграл организованно, дисциплинированно и по делу выиграл. «Краснодар» смотрелся более солидно, сыгранно и цельно, чем «Спартак», — сказал Кирьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

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