Кирьяков: Даку находится под давлением в «Спартаке» — времени для раскачки никто не даст

Российский тренер Сергей Кирьяков прокомментировал переход нападающего Мирлинда Даку из «Рубина» в «Спартак». Официально игроком красно-белых албанский форвард стал 6 августа.

«Всегда есть моменты, которые всплывают, как и недовольство болельщиков. Сейчас всё зависит только от Даку, чтобы это убрать. Единственный вариант — забивать голы, приносить очки и пользу команде. Тогда все разговоры автоматически уйдут. Пока подоплёка такая есть. Даку находится под давлением. Наверняка он это понимает. В этом плане ему тяжело сейчас. И выходить на замену в таких матчах, как прошедшая игра с «Краснодаром», всегда тяжело.

Когда он будет играть с первых минут, тогда можно оценивать его игру. За нападающего говорят голы. В Казани он выглядел достаточно неплохо. Времени для раскачки ему никто не даст, Даку уже адаптирован к нашему чемпионату. У «Спартака» могут быть другие требования, но задача у центрфорвардов одна — забивать и завершать то, что будет созидаться. Всё зависит от него, насколько быстро он снимет все эти разговоры», — сказал Кирьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.