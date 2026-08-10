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Дель Пьеро высказался о переходе Алайбеговича в «Ювентус»

Дель Пьеро высказался о переходе Алайбеговича в «Ювентус»
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Бывший форвард сборной Италии и «Ювентуса» Алессандро Дель Пьеро высказался о переходе 18-летнего нападающего сборной Боснии и Герцеговины Керим-Сэма Алайбеговича в туринский клуб.

«Что касается этого нового таланта, то я очень рад, во-первых, потому что это парень с отличными игровыми качествами, а во-вторых, потому что он очень молод. И поэтому его трансфер — это большое преимущество в то время, когда нам так трудно найти талантливых игроков в итальянской лиге, потому что их переманивают у нас.

Будем надеяться, что он хорошо проявит себя, что у него будет время для роста, что на него не будут слишком рано оказывать давление, потому что это бессмысленно. Это фундаментальные вещи. Думаю, что в течение года у Спаллетти будет возможность дать пространство Алайбеговичу и немного посмотреть на него», — приводит слова Дель Пьеро Sky Sport Italia.

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