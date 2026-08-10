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Александр Ерохин объяснил поражение «Зенита» от «Родины» в матче РПЛ

Александр Ерохин объяснил поражение «Зенита» от «Родины» в матче РПЛ
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Полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Александр Ерохин высказался по итогам матча 3-го тура Альфа-Банк РПЛ с московской «Родиной». Прошедшая накануне встреча завершилась поражением сине-бело-голубых — 1:2.

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 3-й тур
09 августа 2026, воскресенье. 17:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
1 : 2
Родина
Москва
1:0 Глушенков – 23'     1:1 Гарибян – 59'     1:2 Гарибян – 65'    

— При счёте 1:0 мы должны были забивать ещё, причём в том же первом тайме. Потом в течение короткого промежутка времени, видимо, произошла потеря концентрации, что привело к двум голам в наши ворота во втором тайме. Старались изменить ситуацию, в том числе навалом, но этого не хватило. В итоге провели плохую игру. С другой стороны, ещё раз получили подтверждение, что сезон будет не простым. Тем не менее в раздевалке после матча с «Родиной» сказали друг другу — надо сделать всё, чтобы это поражение было в нём первым и последним.

— Показал ли что‑то необычное дебютант РПЛ?
— Думаю, тут больше дело в психологии. Когда «Родине» удалось забить ответный гол, команда поверила в свои силы, пошла вперёд. У нас по какой‑то причине перестал получаться выход из обороны в атаку. Не доводили мяч до нападающих или флангов. В итоге сыграли не так, как хотели и должны были, — приводит слова Ерохина «Матч ТВ».

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