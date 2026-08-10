Кузьмичёв рассказал, как Батраков отреагировал на информацию о скором переходе в «ПСЖ»

Владимир Кузьмичёв, доверенное лицо агента Вадима Шпинёва, представляющего интересы полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова, рассказал, как хавбек отреагировал на информацию о скором переходе в «ПСЖ». В конце прошлого сезона появилась информация, что парижане заинтересованы в футболисте красно-зелёных, однако в итоге Алексей остался в «Локомотиве».

— Как сам Лёша реагировал? Ты заканчиваешь сезон, и из каждого буквально утюга, чуть ли не все журналисты в России пишут, что всё, это неизбежно, он игрок «ПСЖ», там осталось буквально пару дней и всё случится. Как Лёша на всё это реагировал?

— Лёша абсолютно спокойно на все эти разговоры реагирует. Потому что… Когда начала вот эта информация активно в прессе появляться, я ему сказал: «Лёш, сейчас не забивай голову, спокойно там играй, потом отпуск и отдыхай. Потому что у нас всё чётко прописано в контракте. Если «ПСЖ» имеют предметный интерес и они придут за тобой… У нас всё с тобой прописано в контракте, мы совершенно спокойно договариваемся о твоих личных условиях и едем. Поэтому, если это будет, Лёш, они никуда не денутся», — сказал Кузьмичёв в выпуске на YouTube-канале «Коммент.Шоу».