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Экс-игрок ЦСКА Ефремов: трансфер Бориско должен не разочаровать, а замотивировать Торопа

Экс-игрок ЦСКА Ефремов: трансфер Бориско должен не разочаровать, а замотивировать Торопа
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Экс-полузащитник ЦСКА Дмитрий Ефремов высказался о конкуренции между Максимом Бориско и Владиславом Торопом за позицию основного вратаря красно-синих.

«Трансфер Бориско в ЦСКА замотивировал Торопа. Он воспитанник, много времени провёл под Акинфеевым. А тут покупают вратаря за 180 млн рублей. И все думают, что Бориско — второй номер и будущая замена Игоря. Как любого нормального спортсмена, Торопа это должно не разочаровать, а замотивировать», — сказал Ефремов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

На данный момент ЦСКА находится на шестом месте в турнирной таблице Альфа-Банк РПЛ.

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