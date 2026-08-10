Кирьяков: «Зенит» дал слабину, а «Родина» показала свой характер и потенциал

Российский тренер Сергей Кирьяков поделился впечатлениями от матча 3-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги сезона-2026/2027 между «Зенитом» и «Родиной» (1:2).

«Неожиданно. Но тем и хорош футбол, что такие матчи случаются. «Зенит» после двух лёгких побед в РПЛ дал слабину и не так серьёзно настроился на «Родину». Причём повёл в счёте и подумал, что произойдёт так же, как было в первых матчах. «Родина» — молодцы! Показали лидеру нашего чемпионата, что не всё бывает так просто. К каждому матчу надо подходить серьёзно и быть мотивированным. Мастерство футболистов ни о чём не говорит, если у них нет мотивации.

Поэтому «Зенит» проиграл в домашней игре. Тем интереснее будет дальше смотреть, как отреагирует команда на это поражение. И последить за «Родиной». Первые два матча они проиграли. Все начали говорить, что они не готовы к уровню РПЛ. Но мы видим, что у команды есть характер и потенциал. Даже если обыгрывают немотивированного лидера, это о чём-то говорит. Будет очень интересно», — сказал Кирьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.