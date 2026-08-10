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Глушаков: перед Суперкубком сказал, что поражение «Спартака» будет провалом тренера

Глушаков: перед Суперкубком сказал, что поражение «Спартака» будет провалом тренера
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Бывший полузащитник и капитан «Спартака» Денис Глушаков высказался по итогам матча за Суперкубок России по футболу между красно-белыми и «Зенитом». Встреча завершилась победой сине-бело-голубых — 1:1 (4:2 пен.).

OLIMPBET Суперкубок России 2026 . Финал
18 июля 2026, суббота. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
1 : 1
4 : 2
Спартак М
Москва
0:1 Мартинс – 25'     1:1 Соболев – 90+8'    

«За 20 минут до Суперкубка России я сказал друзьям, с которыми мы сидели, что поражение «Спартака» будет провалом тренера. Нельзя было выпускать вместо Барко игрока такого же роста. Я говорю о Пруцеве. Это мой очень близкий друг, можно сказать, что родственник. Очень рад, что он вышел, но тактически Карседо поступил неправильно. Надо было выпускать высокого игрока, потому что «Зенит» будет делать навалы. Что произошло в конце матча? Начали навалы и навесы на высоких игроков. У «Спартака» «бегали с табуреткой» игроки ростом метр с кепкой. В итоге — рука, пенальти. Надо было выигрывать головой», — сказал Глушаков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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