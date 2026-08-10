39-летний Джейми Варди может перейти в «Вест Хэм Юнайтед» — Sky Sports

«Вест Хэм Юнайтед» интересуется 39-летним экс-нападающим «Лестер Сити» и сборной Англии Джейми Варди, который пребывает в статусе свободного агента. Об этом сообщает Sky Sports.

Лондонский клуб надеется усилить линию нападения перед новым сезоном Чемпионшипа, Варди является одним из вариантов для «молотобойцев».

В составе «Лестер Сити» Варди выигрывал АПЛ, Кубок и Суперкубок Англии, а также дважды становился победителем Чемпионшипа. За эту команду он выступал с 2012 по 2025 год. Помимо этого, в послужном списке футболиста есть «Галифакс Таун», «Флитвуд Таун», «Кремонезе» и другие клубы. Кроме того, нападающий выступал за сборную Англии.