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39-летний Джейми Варди может перейти в «Вест Хэм Юнайтед» — Sky Sports

39-летний Джейми Варди может перейти в «Вест Хэм Юнайтед» — Sky Sports
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«Вест Хэм Юнайтед» интересуется 39-летним экс-нападающим «Лестер Сити» и сборной Англии Джейми Варди, который пребывает в статусе свободного агента. Об этом сообщает Sky Sports.

Лондонский клуб надеется усилить линию нападения перед новым сезоном Чемпионшипа, Варди является одним из вариантов для «молотобойцев».

В составе «Лестер Сити» Варди выигрывал АПЛ, Кубок и Суперкубок Англии, а также дважды становился победителем Чемпионшипа. За эту команду он выступал с 2012 по 2025 год. Помимо этого, в послужном списке футболиста есть «Галифакс Таун», «Флитвуд Таун», «Кремонезе» и другие клубы. Кроме того, нападающий выступал за сборную Англии.

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