Созин: ЦСКА теряет время. Надо остановить этот процесс и не отпускать победные традиции

Футбольный эксперт Андрей Созин оценил результаты и игру московского ЦСКА за последние годы, а также высказал мнение о работе руководства армейского клуба.

«Традиции клубов нарабатываются годами. Это очень трудный, многолетний процесс. И ЦСКА десятилетиями свои победные традиции нарабатывал: были чемпионства, кубки, победа в Кубке УЕФА, матчи на высоких стадиях в ЛЧ… Но эти традиции, этот статус одного из гигантов футбола России очень легко растерять.

Мне кажется, один из маркеров, что сейчас это происходит – выход Бабаева к журналистам после матча с «Ростовом». Не сам по себе факт его диалога, а то, каким он получился. Бабаев ведь не часто это делает, он всегда казался мне очень аккуратным, выверенным профессионалом. Блестящим юристом. Но в этот раз он был не похож сам на себя. Его слова звучали как-то скомканно, он будто потерялся: «да, ЦСКА, может, будет бороться, а может, не будет, да, есть деньги, но пока от трансфера отказались…» Возможно, сам Бабаев пожалел, что вышел к прессе именно так. Именно здесь, мне кажется, стоило промолчать.

Глобально же болельщики понимают, что после Николича ЦСКА покатился вниз. Так бывает со многими большими клубами, не только с российскими. Это жизнь. Назначили молодого парня главным тренером. Он действительно фанат футбола: был учителем, потом тренировал ребят всё старше и старше. Но ведь главным во взрослых командах не работал никогда. И никто не может сказать: а какой он главный тренер взрослой команды? Поэтому и штаб Игдисамова производит похожее впечатление: он будто собран как лоскутное одеяло. По некоторым там непонятно: за что их взяли в такой большой клуб, чем в своей карьере они заслужили такие должности.

Для меня это не вопрос к Игдисамову. Он хороший человек, я не сомневаюсь в этом. Он выкладывается и, уверен, искренне любит клуб, своих футболистов, хочет лучшего для болельщиков. Но посмотрите: Шварц в матче с Махачкалой сделал несколько замен — и задавил соперника. Игдисамов сделал так же, но футболисты на поле потерялись. Это вопрос опыта и навыков. Игдисамова назначили после невнятного отрезка весной, где была победа над «Локо», да, но был и отскок в Нижнем Новгороде. ЦСКА там возили, но команде повезло – и вот Игдисамова уже оставляют главным. Хотя даже молодые, про связь с которыми говорили так много, летом уже играют хуже. Регресса нет только у Данилова.

Мне кажется, это вопросы к руководству ЦСКА. Там до конца не понимают, что делают. Раньше была твёрдая рука Гинера. Может, если бы и сейчас он стал реальным боссом, решения принимались бы другие. Были ведь переговоры с Черчесовым год назад, и, зная его характер, думаю, он мог пообещать клубу победу в РПЛ. Но выбрали Челестини, потом убрали…

Сейчас клуб просто теряет время. И Игдисамов в итоге в команде долго не продержится, каким бы приятным человеком он ни был. Но нельзя терять время слишком долго. Победные традиции складываются годами, но статус гранда теряется гораздо быстрее. И этот процесс надо остановить, надо не отпускать эти традиции – во благо и ЦСКА, и нашего футбола в целом», — сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата».