«Очень горько и обидно». Вратарь «Зенита» Адамов — о поражении от «Родины»
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Вратарь санкт-петербургского «Зенита» Денис Адамов высказался о поражении своей команды в матче 3-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги сезона-2026/2027 с «Родиной» (1:2). Встреча состоялась на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. В качестве главного арбитра выступил Игорь Капленков из Москвы.
Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 3-й тур
09 августа 2026, воскресенье. 17:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
1 : 2
Родина
Москва
1:0 Глушенков – 23' 1:1 Гарибян – 59' 1:2 Гарибян – 65'
«Очень горько и обидно. Самое главное сейчас — проанализировать и как можно скорее забыть эту игру. Постараемся в следующих матчах добиться максимального результата. «Родина» — хорошая команда, у них выделяется атакующая тройка», — сказал Адамов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Эльвирой Багировой.
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