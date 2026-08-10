«Очень горько и обидно». Вратарь «Зенита» Адамов — о поражении от «Родины»

Вратарь санкт-петербургского «Зенита» Денис Адамов высказался о поражении своей команды в матче 3-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги сезона-2026/2027 с «Родиной» (1:2). Встреча состоялась на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. В качестве главного арбитра выступил Игорь Капленков из Москвы.

«Очень горько и обидно. Самое главное сейчас — проанализировать и как можно скорее забыть эту игру. Постараемся в следующих матчах добиться максимального результата. «Родина» — хорошая команда, у них выделяется атакующая тройка», — сказал Адамов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Эльвирой Багировой.