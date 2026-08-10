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Спортивный директор «Родины» Зинин: мечтал обыграть «Зенит» на «Газпром Арене»

Спортивный директор «Родины» Зинин: мечтал обыграть «Зенит» на «Газпром Арене»
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Спортивный директор московской «Родины» Алексей Зинин поделился эмоциями от победы команды в матче 3-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги сезона-2026/2027 с «Зенитом» (2:1).

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 3-й тур
09 августа 2026, воскресенье. 17:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
1 : 2
Родина
Москва
1:0 Глушенков – 23'     1:1 Гарибян – 59'     1:2 Гарибян – 65'    

«Перед этим обыграли «Рубин» 5:0, и я ребятам в раздевалке сказал: «Как-то всё очень спокойно». Сейчас так же. Приятно, конечно. Мы надеялись на лучшее, получилось хорошо. Постоянно говорю игрокам, что они на многое способны, что я в них верю. Они понимают, что предстоит большой путь. Эта победа — только начало, один важный шаг, которому можно порадоваться очень короткий период времени. Впереди уже следующий важный матч.

Когда у меня был день рождения, 50 лет, вся команда меня поздравляла. Я говорил, что у меня есть мечта: обыграть «Зенит» на «Газпром Арене». И игроки пожелали, чтобы мы победили. После матча сказали, что выполнили своё обещание — вот мой подарок. Я, конечно, признателен ребятам, тренерскому штабу и коллективу в целом. Это хорошая история, но на ней не стоит зацикливаться. У нас тяжелейший календарь, поэтому будем работать», — сказал Зинин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Эльвирой Багировой.

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