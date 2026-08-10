Полузащитник «Марселя» Хёйбьерг отказался от перехода в «Ньюкасл Юнайтед» — Романо

Полузащитник «Марселя» и сборной Дании Пьер-Эмиль Хёйбьерг отказался от варианта с переходом в «Ньюкасл Юнайтед». Об этом сообщает журналист и инсайдер Фабрицио Романо в соцсети X.

По данным источника, переговоры между клубами находились на продвинутой стадии, английский клуб был готов заплатить за футболиста запрашиваемую провансальцами сумму, однако сам датчанин не захотел переходить в стан «сорок».

Пьер-Эмиль Хёйбьерг является воспитанником датского футбола. На взрослом уровне он выступал за «Баварию», «Аугсбург», «Шальке-04», «Тоттенхэм Хотспур» и «Саутгемптон». В «Марсель» он перешёл летом 2024-го в рамках аренды из «Тоттенхэма», а прошлым летом хавбек подписал с провансальцами полноценный контракт, рассчитанный до лета 2028 года.