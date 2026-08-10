«Мы же чемпионы Первой лиги». Бакаев — о победе «Родины» над «Зенитом»
Поделиться
Футболист московской «Родины» Солтмурад Бакаев высказался по итогам матча 3-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги с санкт-петербургским «Зенитом». Прошедший накануне матч завершился победой «Родины» со счётом 2:1.
Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 3-й тур
09 августа 2026, воскресенье. 17:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
1 : 2
Родина
Москва
1:0 Глушенков – 23' 1:1 Гарибян – 59' 1:2 Гарибян – 65'
«Мы верили в победу. Понятно, что здесь тяжело играть, везде тяжело играть. Не скажу, что неожиданности не было, но мы верили в победу и в команду. Мы же чемпионы Первой лиги. Чемпионы с чемпионами. Поэтому настрой каким-то необычным не был. Настраивались на матч, понимали, что будет хорошая, красивая атмосфера и праздник, постарались сделать его намного ярче на своей половине», — приводит слова Бакаева «РИА Новости Спорт».
Материалы по теме
Комментарии
- 10 августа 2026
-
22:22
-
22:18
-
21:56
-
21:54
-
21:53
-
21:44
-
21:36
-
21:30
-
21:30
-
21:27
-
21:26
-
21:26
-
21:15
-
21:08
-
21:05
-
20:56
-
20:50
-
20:49
-
20:41
-
20:39
-
20:35
-
20:35
-
20:30
-
20:28
-
20:20
-
19:58
-
19:53
-
19:47
-
19:40
-
19:35
-
19:24
-
19:14
-
19:13
-
19:11
-
18:56