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«Мы же чемпионы Первой лиги». Бакаев — о победе «Родины» над «Зенитом»

«Мы же чемпионы Первой лиги». Бакаев — о победе «Родины» над «Зенитом»
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Футболист московской «Родины» Солтмурад Бакаев высказался по итогам матча 3-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги с санкт-петербургским «Зенитом». Прошедший накануне матч завершился победой «Родины» со счётом 2:1.

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 3-й тур
09 августа 2026, воскресенье. 17:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
1 : 2
Родина
Москва
1:0 Глушенков – 23'     1:1 Гарибян – 59'     1:2 Гарибян – 65'    

«Мы верили в победу. Понятно, что здесь тяжело играть, везде тяжело играть. Не скажу, что неожиданности не было, но мы верили в победу и в команду. Мы же чемпионы Первой лиги. Чемпионы с чемпионами. Поэтому настрой каким-то необычным не был. Настраивались на матч, понимали, что будет хорошая, красивая атмосфера и праздник, постарались сделать его намного ярче на своей половине», — приводит слова Бакаева «РИА Новости Спорт».

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