«Мы же чемпионы Первой лиги». Бакаев — о победе «Родины» над «Зенитом»

Футболист московской «Родины» Солтмурад Бакаев высказался по итогам матча 3-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги с санкт-петербургским «Зенитом». Прошедший накануне матч завершился победой «Родины» со счётом 2:1.

«Мы верили в победу. Понятно, что здесь тяжело играть, везде тяжело играть. Не скажу, что неожиданности не было, но мы верили в победу и в команду. Мы же чемпионы Первой лиги. Чемпионы с чемпионами. Поэтому настрой каким-то необычным не был. Настраивались на матч, понимали, что будет хорошая, красивая атмосфера и праздник, постарались сделать его намного ярче на своей половине», — приводит слова Бакаева «РИА Новости Спорт».