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Дарвин Нуньес пожелал удачи Рональду Араухо, который близок к переходу в «Ливерпуль»

Дарвин Нуньес пожелал удачи Рональду Араухо, который близок к переходу в «Ливерпуль»
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Бывший нападающий английского «Ливерпуля» Дарвин Нуньес, ныне выступающий за саудовский «Аль-Хиляль», пожелал удачи защитнику «Барселоны» Рональду Араухо, который близок к переходу в стан мерсисайдцев на правах аренды. Нуньес и Араухо вместе выступают за сборную Уругвая.

«Желаю тебе всяческих успехов в этом великом клубе, мой друг! Горжусь тем, что ты сможешь почувствовать любовь и поддержку болельщиков «Ливерпуля». Болельщики «Ливерпуля» — по-настоящему особенные люди, они заставят тебя это почувствовать. Теперь ты стал одним из «красных». Я всегда буду желать тебе всего наилучшего», — сказано в публикации Нуньеса в соцсетях.

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