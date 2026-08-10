Валерий Газзаев отреагировал на сравнение нынешнего «Спартака» с командой Романцева

Российский тренер Валерий Газзаев отреагировал на сравнение нынешнего московского «Спартака» с командой Олега Романцева, который работал во главе красно-белых с 1990-х по начало 2000-х. Также Газзаев оценил победу «Краснодара» над «Спартаком» (2:1) в матче 3-го тура Альфа-Банк РПЛ.

«Краснодар» показал, что действительно борется за чемпионство. «Спартак» не впечатлил. Видно, что «Краснодар» нацелен на победу в чемпионате. Каждый год говорят, что и «Спартак» будет бороться за чемпионство, но пока об этом сложно сказать. Они усиливаются, купили Даку, но принципиальные матчи надо выигрывать. Когда команда выигрывает принципиальные матчи, это говорит о том, что она нацелена на чемпионство.

Какие сравнения со «Спартаком» Романцева? О чём вы говорите? Как можно сравнивать с той легендарной командой? Были достижения, качество игры и всё остальное. Даже смысла сравнивать нет. Сейчас совсем другая команда. Тот «Спартак» всегда боролся за чемпионство. Не только во внутреннем чемпионате, но и на международной арене. Здесь нечего сравнивать», — приводит слова Газзаева TIU.ru.