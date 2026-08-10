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«Реал» объявил игровые номера новичков клуба на сезон‑2026/2027

«Реал» объявил игровые номера новичков клуба на сезон‑2026/2027
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Мадридский «Реал» опубликовал игровые номера для новичков клуба на сезон‑2026/2027.

Защитник Ибраима Конате будет играть под 16‑м номером. Марк Кукурелья получил 17‑й номер, Дензел Думфрис — 24‑й. Полузащитник Бернарду Силва выбрал 20‑й номер, Ян Диоманде будет выступать под 25‑м, а Карлос Эспи — под 19‑м.

Рауль Асенсио занял второй номер — он стал свободным после ухода Даниэля Карвахаля. Дин Хёйсен получил четвёртый номер, ранее принадлежавший Давиду Алабе. Нападающий Эндрик, который вернулся в «Реал» после аренды в «Лионе», вновь остановился на девятом номере.

Новый сезон испанской Ла Лиги стартует 15 августа. 22 августа запланирован первый матч «Реала» в сезоне-2026/2027 — игра с «Эспаньолом».

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