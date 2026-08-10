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Главный тренер «Фламенго» высказался о несостоявшемся трансфере Луиса Энрике из «Зенита»

Главный тренер «Фламенго» высказался о несостоявшемся трансфере Луиса Энрике из «Зенита»
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Главный тренер «Фламенго» Леонарду Жардим высказался о несостоявшихся трансферах форварда «Зенита» Луиса Энрике и нападающего Тьяго Альмады, который предпочёл перейти из мадридского «Атлетико» в «Ривер Плейт».

«Клуб приглашал меня на встречи, и я участвую в них с момента своего приезда. Моя задача не в том, чтобы публично объявлять о новых приобретениях или стратегии клуба. Об этом должно говорить руководство клуба. Что касается трансферного рынка, уже говорил, что за это отвечают определённые люди. Не собираюсь комментировать, потому что если я выскажу своё мнение, как делал это раньше, о рынке и потребностях, завтра скажут: «Жардим против Бото (спортивный директор «Фламенго» — Прим. «Чемпионата»), Бото против лиги». А это не так. Сейчас у нас есть свой состав», — приводит слова Жардима ESPN.

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