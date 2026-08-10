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«Дубай Юнайтед» объявил о переходе Эль-Мехди Маухуба на правах аренды

«Дубай Юнайтед» объявил о переходе Эль-Мехди Маухуба на правах аренды
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Марокканский нападающий Эль-Мехди Маухуб продолжит карьеру в ОАЭ. О переходе футболиста из московского «Динамо» официально объявила пресс-служба «Дубай Юнайтед». Ранее «Чемпионат» сообщал, что бело-голубые выставили форварда на трансфер из-за нарушений режима.

«Добро пожаловать в «Юнайтед», Эль-Мехди Маухуб! Футбольный клуб «Юнайтед» рад приветствовать Эль-Мехди Маухуба в составе перед сезоном-2026/2027. С приходом Эль-Мехди в команду «Юнайтед» получает ещё одного игрока, готового бороться за результаты, расти вместе со своими товарищами по команде и вносить свой вклад в амбиции клуба.

Мы рады видеть Маухуба в семье «Юнайтед» и с нетерпением ждём его в действии в чёрно-белой футболке. Добро пожаловать в «Юнайтед», Эль-Мехди! Новый сезон и новые цели ждут вас», — говорится в сообщении пресс-службы «Дубай Юнайтед» в соцсети.

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