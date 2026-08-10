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В Турции задержали журналиста за публикацию о переходе Мусиалы в «Галатасарай» — Halk TV

В Турции задержали журналиста за публикацию о переходе Мусиалы в «Галатасарай» — Halk TV
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Турецкого журналиста Бурхана Терзи задержали за информацию о переходе полузащитника сборной Германии и мюнхенской «Баварии» Джамала Мусиалы в турецкий «Галатасарай», сообщает Halk TV.

Журналиста задержали и доставили в отделение полиции для дачи показаний. Процедура была инициирована после обращений футбольных болельщиков, обвинивших Терзи в намеренном введении спортивной общественности в заблуждение.

Ранее Терзи сообщал, что Мусиала перейдёт в «Галатасарай». Турецкий клуб выпустил официальное заявление, в котором опроверг эту информацию.

Мусиала выступает за «Баварию» с лета 2020 года. За мюнхенский клуб футболист провёл 231 матч во всех турнирах, в которых отметился 69 мячами и 45 результативными передачами.

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