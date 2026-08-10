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Сергей Кирьяков назвал самую большую проблему «Локомотива» на старте сезона

Сергей Кирьяков назвал самую большую проблему «Локомотива» на старте сезона
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Российский специалист Сергей Кирьяков обозначил ключевую слабость «Локомотива» в начале текущего сезона. После трёх туров Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги железнодорожники располагаются на 12-й строчке турнирной таблицы с двумя очками.

«У «Локомотива» нет центрального нападающего — это самая большая проблема клуба. От этого всё идёт. В атаке стало всё скудновато без центрфорварда. На флангах есть Бакаев и Пиняев, в центре поля — Батраков, Карпукас — выглядит всё неплохо. Но отсутствие нападающего сказывается. Команда неуверенно действует впереди. Об этом однозначно говорят результаты — забито мало голов и набрано мало очков. В этом сезоне у «Локомотива» будут большие сложности», — сказал Кирьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

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