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Экс-игрок ЦСКА Ефремов: надо помолчать и подождать — пусть Игдисамов спокойно работает

Экс-игрок ЦСКА Ефремов: надо помолчать и подождать — пусть Игдисамов спокойно работает
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Экс-игрок ЦСКА Дмитрий Ефремов высказался о главном тренере армейского клуба Дмитрии Игдисамове.

«Мне кажется, надо помолчать и подождать. Пусть Игдисамов поработает спокойно. Давление извне всегда есть и будет, но давайте посмотрим. Это лишь его первый сезон в качестве главного тренера. И не просто какой-нибудь команды, а топ-клуба, который всегда идёт за трофеями. Ему надо дать время поработать. Пусть он внедрит все свои мысли и идеи в команду», — сказал Ефремов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

После трёх игр в чемпионате России ЦСКА набрал пять очков и занимает шестое место в турнирной таблице.

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