«Ненавижу. Означает слабость». Моуринью выразил отношение к прерыванию тренерской карьеры

Главный тренер мадридского «Реала» Жозе Моуринью выразил отношение к прерыванию тренерской карьеры.

«Даже не могу представить, когда перестану быть связанным с футболом. Думаю, ещё лет 10, может, и больше. Это весело. Хочу выигрывать больше титулов. Хочу делать это в местах, где я никогда не был, хочу делать это в местах, где уже побеждал.

Мой мир — это футбольный стадион с 50-90 тыс. болельщиков. Без футбола чувствую, что чего-то не хватает. Но я не думаю, что это одержимость. Этого не чувствую. Когда достигаешь определённого уровня, просто хочешь остаться на нём навсегда.

Некоторым тренерам нужен длительный отпуск, чего я ненавижу. Ненавижу это слово. Для меня отпуск означает слабость. Не говорите мне про отпуска. Мне никогда не нужен отдых. Я отдохну, когда умру», — приводит слова Моуринью The Sun.

11 июня пресс-служба «сливочных» объявила о назначении специалиста на пост главного тренера. Контракт заключён до 30 июня 2029 года.

Ранее специалист уже возглавлял мадридский клуб с 2010 по 2013 год. С клубом Моуринью выигрывал чемпионат Испании и Кубок страны.