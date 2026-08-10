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Григорян — о «Родине»: они зашли не на один сезон, а надолго, это очевидно

Григорян — о «Родине»: они зашли не на один сезон, а надолго, это очевидно
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Российский специалист Александр Григорян заявил, что московская «Родина» способна надолго задержаться в Альфа-Банк Российской Премьер-Лиге. В воскресенье, 9 августа, команда одержала победу над санкт-петербургским «Зенитом» со счётом 2:1 в матче 3-го тура РПЛ. Это дебютный сезон «Родины» в Премьер-Лиге.

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 3-й тур
09 августа 2026, воскресенье. 17:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
1 : 2
Родина
Москва
1:0 Глушенков – 23'     1:1 Гарибян – 59'     1:2 Гарибян – 65'    

«Они зашли не на один сезон, а надолго, это просто очевидно. Я это вижу по мимике ребят. Возможно, из этих игроков через год или два мало кто останется. Но сегодняшнее их состояние — как глазки горят, энергетика — говорят о том, что за этим клубом что‑то стоит, какая‑то идентичность уже есть», — сказал Григорян в эфире программы «Громко» на канале «Матч ТВ».

На данный момент «Родина» с тремя очками занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата России. В следующем туре команда 15 августа дома встретится с «Акроном».

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