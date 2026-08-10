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«Фулхэм» хочет подписать защитника «Барселоны» после двух сделок с «Реалом» — Sport.es

«Фулхэм» хочет подписать защитника «Барселоны» после двух сделок с «Реалом» — Sport.es
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Английский «Фулхэм» может усилить состав ещё одним футболистом из испанской Ла Лиги. Как сообщает издание Sport.es, «дачники» заинтересованы в трансфере защитника «Барселоны» Эктора Форта. По данным источника, новый главный тренер лондонцев Альваро Арбелоа продолжает масштабную перестройку состава и демонстрирует явную приверженность к молодым талантам из Испании.

Ранее «Фулхэм» официально объявил о трансферах нападающего Гонсало Гарсии и полузащитника Сесара Паласиоса из мадридского «Реала». Теперь, согласно источнику, бывший тренер «Реала» хочет переманить игроков из молодёжной системы «Барселоны». Арбелоа ищет правого защитника и, как сообщается, попросил клуб изучить финансовые условия для рассмотрения перехода Форта в английскую Премьер-лигу.

Кроме того, «Барселона» проводит агрессивную стратегию, чтобы максимизировать финансовую отдачу от многочисленных игроков академии, которые не имеют места в первой команде и не могут продолжить своё развитие в молодёжке. В этом отношении ожидается, что Эктор будет продан примерно за € 10 млн.

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