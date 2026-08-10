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Игрок «Спартака» Мартинс прокомментировал поражение в матче с «Краснодаром»

Игрок «Спартака» Мартинс прокомментировал поражение в матче с «Краснодаром»
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Полузащитник московского «Спартака» Кристофер Мартинс высказался о поражении красно-белых от «Краснодара» (1:2) в матче 3-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги сезона-2026/2027. Команды играли на стадионе «Лукойл Арена» в Москве 9 августа.

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 3-й тур
09 августа 2026, воскресенье. 20:00 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 2
Краснодар
Краснодар
1:0 Угальде – 3'     1:1 Оласа – 6'     1:2 Батчи – 11'    

— Мы начали очень хорошо, забили, но они отлично отреагировали. Во втором тайме создали шансы, но не смогли их реализовать.

— В концовке было несколько моментов, когда могли сравнивать счёт. Чего не хватило?
— Я, Жедсон [Фернандеш], Даку могли забить. Нам надо работать над деталями и реализацией, — сказал Мартинс в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

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