Игрок «Спартака» Мартинс прокомментировал поражение в матче с «Краснодаром»

Полузащитник московского «Спартака» Кристофер Мартинс высказался о поражении красно-белых от «Краснодара» (1:2) в матче 3-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги сезона-2026/2027. Команды играли на стадионе «Лукойл Арена» в Москве 9 августа.

— Мы начали очень хорошо, забили, но они отлично отреагировали. Во втором тайме создали шансы, но не смогли их реализовать.

— В концовке было несколько моментов, когда могли сравнивать счёт. Чего не хватило?

— Я, Жедсон [Фернандеш], Даку могли забить. Нам надо работать над деталями и реализацией, — сказал Мартинс в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.