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«Позор! Смена тренера — лучший способ». Петржела раскритиковал «Зенит» за игру с «Родиной»

«Позор! Смена тренера — лучший способ». Петржела раскритиковал «Зенит» за игру с «Родиной»
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Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела раскритиковал сине-бело-голубых за поражение в матче 3-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги сезона-2026/2027 от «Родины» (1:2) и высказал мнение, что клубу необходима смена наставника. В качестве главного арбитра выступил Игорь Капленков из Москвы.

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 3-й тур
09 августа 2026, воскресенье. 17:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
1 : 2
Родина
Москва
1:0 Глушенков – 23'     1:1 Гарибян – 59'     1:2 Гарибян – 65'    

«Дома проиграть новичку лиги — это позор! Семак уже давно работает в команде. Я далёк от клуба, тяжело делать выводы. Но смена тренера — лучший способ что-то изменить», — приводит слова Петржелы Metaratings.

После трёх матчей в чемпионате России «Краснодар» набрал девять очков и возглавил турнирную таблицу, «Зенит» и «Спартак» заработали по шесть очков и находятся на втором и третьем местах.

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