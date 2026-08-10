«Позор! Смена тренера — лучший способ». Петржела раскритиковал «Зенит» за игру с «Родиной»

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела раскритиковал сине-бело-голубых за поражение в матче 3-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги сезона-2026/2027 от «Родины» (1:2) и высказал мнение, что клубу необходима смена наставника. В качестве главного арбитра выступил Игорь Капленков из Москвы.

«Дома проиграть новичку лиги — это позор! Семак уже давно работает в команде. Я далёк от клуба, тяжело делать выводы. Но смена тренера — лучший способ что-то изменить», — приводит слова Петржелы Metaratings.

После трёх матчей в чемпионате России «Краснодар» набрал девять очков и возглавил турнирную таблицу, «Зенит» и «Спартак» заработали по шесть очков и находятся на втором и третьем местах.