Де Йонг недоумевает по поводу трансфера Родри в «Барселону» — The Touchline

Полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг выразил недоумение по поводу решения клуба подписать хавбека «Манчестер Сити» Родри. Нидерландец опасается за своё место в стартовом составе после прихода чемпиона мира, сообщает The Touchline в социальной сети Х.

Де Йонг восстанавливается после травмы, полученной на чемпионате мира 2026 года, где он разорвал связку правого колена. Операция не потребовалась, однако он пропустит начало сезона-2026/2027. «Барселона» начнёт защиту титула чемпиона Ла Лиги выездным матчем с «Эльче» 23 августа.

По информации испанских СМИ, сделка по приобретению Родри из «Манчестер Сити» находится на завершающей стадии. Сумма трансфера составляет около € 50 млн. Обладатель «Золотого мяча» 2024 года и лучший игрок чемпионата мира 2026 года выбрал «Барселону», отклонив предложения мадридского «Реала».

Родри также не играет в данный момент: после чемпионата мира он перенёс небольшую операцию на спине и вернётся на поле только в конце августа. По данным Transfermarkt, его стоимость оценивается в € 55 млн.