Руни Барджи из «Барселоны» порвал связку колена и пропустит 6-7 месяцев — Романо

20-летний вингер каталонской «Барселоны» Руни Барджи получил серьёзную травму перед стартом сезона-2026/2027. Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо в соцсети X, футболист порвал переднюю крестообразную связку колена и выбыл из строя на срок от шести до семи месяцев.

В сезоне-2023/2024 швед уже пропускал 11 месяцев из-за травмы колена. Ранее сообщалось, что Барджи может покинуть «Барселону» после прихода в клуб игроков группы атаки Энтони Гордона и Карима Адейеми.

Интерес к игроку проявляли команды из Бундеслиги, Эредивизии, Лиги 1, португальской лиги и Серии А. Среди возможных претендентов назывались «Астон Вилла», «Сандерленд», «Эвертон», «Фулхэм», «Брайтон», «Лидс Юнайтед», «Аякс», «Марсель», «Порту», «Ювентус» и дортмундская «Боруссия».